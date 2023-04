Le «train des primeurs» Perpignan-Rungis suspendu en «raison des mouvements sociaux»

Le "train des primeurs", qui relie Perpignan au marché de Rungis dans le Val-de-Marne près de Paris, est suspendu depuis le début des mouvements de grève contre la réforme des retraites, a indiqué lundi Fret SNCF. Depuis le début de ces mouvements sociaux, la filiale de la SNCF est dans l'incapacité de garantir ponctualité et régularité à ce train qui remonte vers l'Ile-de-France des fruits et légumes surtout venus d'Espagne et du Maroc, a regretté un porte-parole, sans préciser la date exacte.

Une suspension surprenante de la ligne

La première mobilisation contre la réforme des retraites dont le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel le 14 avril, avait eu lieu le 19 janvier. "C'est avec stupéfaction que nous avons appris la suspension du désormais célèbre train des primeurs", a réagi ce lundi la CGT Cheminots dans un communiqué.

Communiqué de la CGT cheminots de Perpignan sur la suspension du train des primeurs pic.twitter.com/DM2Z0UmGgH — CGT CHEMINOTS MONTPELLIER (@CheminotsCgt) April 23, 2023

"La grève massive en cours, s'agissant de la réforme des retraites, ne saurait servir de prétexte à la suspension de cette circulation, aussi, la Fédération CGT des Cheminots est déterminée à engager de nouvelles batailles pour la sauvegarde du Perpignan-Rungis", a ajouté le syndicat. La CGT Cheminots dit regretter "le choix de la route qui est fait au détriment du chemin de fer" et a réitéré son "ambition de doubler la part modale du trafic ferroviaire de marchandises d'ici à 2030".

Contrairement à leurs collègues des trains de voyageurs, les conducteurs de trains de marchandises ne sont pas tenus de faire savoir 48 heures à l'avance s'ils entendent faire grève, ce qui rend plus compliqué la planification. S'ajoutent des incertitudes liées notamment aux postes d'aiguillage, qui peuvent aussi cesser le travail.

Une liaison relancée en octobre 2021

Le train assure d'ordinaire cinq trajets par semaine pendant la saison des primeurs, partant dans l'après-midi de Perpignan pour arriver avant l'aube à Rungis, avec des wagons réfrigérés. Cette liaison avait été relancée par le gouvernement en octobre 2021, après avoir été suspendue pendant plus de deux ans, faute de clients. La vétusté du matériel, largement mise en cause, avait alors soulevé des inquiétudes sur la pérennité de la liaison.

Tous les trains du Perpignan-Rungis, composés de 12 wagons dans lesquels on charge directement des palettes de fruits et légumes, ont été loués par le chargeur Primever jusqu'à la fin de la convention, fin 2024. Pour remplacer le train, la société basée à Agen a décidé de passer par la route. "On attend de pouvoir repartir. Le train n'est pas arrêté, juste suspendu", a résumé un porte-parole de Fret SNCF. L'AFP n'avait pas réussi à contacter Primever lundi.