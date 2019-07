Le train de primeurs Perpignan-Rungis suspendu jusqu'au 1er novembre

Le train de fret transportant des primeurs de Perpignan au marché de Rungis, actuellement en sursis, est suspendu jusqu'au 1er novembre, a indiqué mercredi un vice-président de la Région Occitanie, à l'issue d'une réunion à Perpignan. "La liaison à vide, comme elle est réalisée depuis trois jours, n'est pas acceptable. Elle va s'arrêter aujourd'hui (mercredi) jusqu'au 1er novembre. A partir du 1er novembre va recommencer une liaison entre Saint-Charles (plate-forme de transport de Perpignan) et Rungis, telle qu'elle était, mais de manière transitoire, le temps de trouver une solution pérenne", a ajouté Jean-Luc Gibelin, vice-président de région.

"La liaison ferroviaire entre Perpignan et Rungis a maintenant un avenir"

La ministre des Transports et de la Transition écologique Elisabeth Borne a confirmé cette reprise le 1er novembre. "Alors que nous venons d'entrer dans la saison basse où peu de marchandises nécessitent d'être transportées, la réunion (...) a permis d'obtenir l'engagement des clients à reprendre cette solution ferroviaire transitoire dès la reprise de la saison haute au 1er novembre", a-t-elle indiqué.

"La liaison ferroviaire entre Perpignan et Rungis a maintenant un avenir. Dès la réunion du 17 mai au ministère (...), la SNCF s'était engagée à [maintenir] ce train jusqu'à la fin de la saison haute et avait proposé qu'il soit prolongé jusqu'à la fin de l'année, le temps qu'il y ait une solution ferroviaire pérenne qui prenne le relais", a-t-elle ajouté.

"C'est une mise à mort que prononce la nouvelle ministre de l'Ecologie!"

Mais pour Thomas Portes, animateur du collectif "Sauvons le Perpignan-Rungis", syndicaliste de la CGT-Cheminots et responsable national des cheminots au PCF, "c'est une mise à mort que prononce la nouvelle ministre de l'Ecologie! Elle acte le transfert de 25.000 camions sur les routes!" "Depuis le début, nous avions raison", a-t-il affirmé sur Twitter. Un peu plus tôt dans la journée, il avait déclaré que la nouvelle ministre de la Transition écologique venait "de laisser partir pour le troisième jour d'affilée le train des primeurs vide depuis Perpignan en direction du MIN (marché d'intérêt national) de Rungis. Il y a l'écologie des mots et l'écologie des actes".