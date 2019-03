PHOTO - 2.000 couverts : pour ses 50 ans, Rungis régale la plus grande tablée du monde

Près de 2.000 couverts pour 400 mètres de victuailles : le record du monde de la plus grande tablée a été nettement battu dimanche à Rungis, à l'occasion d'un banquet géant organisé pour les 50 ans du marché d'intérêt national.

Le précédent record pulvérisé. Le nouveau record, de 401,02 mètres très précisément, a été établi grâce à une table d'un seul tenant, installée à cheval sur deux pavillons de fruits et légumes ainsi que sur la route et le terre-plein qui les séparent. Homologué à l'heure du déjeuner par des responsables du livre Guinness des records, il rend caduc le précédent record de la plus grande table du monde, établi en 2017 sur l'île de la Réunion (322 mètres).

De la fesse de porc au menu. "Dans tous les records du monde, il y a des critères très spécifiques", a expliqué à l'AFP Anna Orford, juge au livre Guinness des records (Guinness World Records), après avoir validé la longueur de la tablée. Dans le cas présent, "c'est une table de pique-nique, donc les bancs doivent être inclus dans la table et les gens doivent manger autour", a-t-elle détaillé. Selon les organisateurs, près de 2.000 personnes ont participé à ce festin, dont de nombreux grossistes de Rungis. Parmi les plats proposés aux convives figuraient de la terrine, de la fesse de porc, de l'époisses (un fromage de Bourgogne) et de la tarte aux pommes.

"Réconcilier les Français autour de la table". Ce record "montre qu'on est capable collectivement de réconcilier les Français autour de la table", s'est félicité auprès de l'AFP Stéphane Layani, PDG du marché international de Rungis (MIN). "On n'a pas tous les jours 50 ans. Donc 50 ans, pour une entreprise, c'est vieux et il s'est passé plein de choses", a-t-il ajouté.

Pour Jean-François Roubaud, membre de la Commanderie des ambassadeurs gastronomes de Rungis, "il y a une ambiance ici qui est assez exceptionnelle pour les affaires". À Rungis, "une parole est une parole, les hommes se regardent dans les yeux, se tapent dans la main, il y a des pactes qui sont signés. Et ça c'est quelque chose qui nous manque souvent dans les affaires", a-t-il jugé.

Le plus grand marché alimentaire frais au monde. Implanté à sept kilomètres au sud de Paris, Rungis est le plus grand marché alimentaire frais au monde, avec près de 1.200 entreprises et 12.000 salariés. Il fait transiter 2,9 millions de tonnes de produits alimentaires chaque année, pour un chiffre d'affaires global de près de 9,4 milliards d'euros en 2018