Le test de l'escalier, un effort simple pour savoir si votre coeur est en bonne santé

Comment savoir si l'on souffre de problèmes cardiaques ? Tous les jours dans la matinale de Matthieu Belliard, le docteur et chroniqueur Jimmy Mohamed réagit à l'actualité sur la santé. Jeudi, il s'intéresse justement à notre cœur et nous propose un test simple pour savoir si celui-ci est en bonne santé. Pour le réaliser, il suffit juste d'avoir à sa disposition deux choses : un chronomètre et... un escalier.

Monter quatre étages en moins d'une minute

"Un étude espagnole s'est intéressée à des malades qui consultaient dans un service de cardiologie. On leur a demandé de faire une chose toute simple : monter quatre étages à une allure soutenue, sans courir et sans s'arrêter, et de les chronométrer. Résultat, les patients qui ont monté ces quatre étages en moins d'une minute avaient de très bons examens cardio-vasculaires et avaient finalement un cœur en très bonne santé. Au contraire, ceux qui ont dépassé cette minute, voire ont mis 1mn 30 avant d'atteindre ces quatre étages, avaient des examens cardio-vasculaires de mauvaise qualité.

Ce petit exercice, vous pouvez le faire tout seul. Et si jamais vous montez ces escaliers mais qu'en cours de route vous avez une douleur à la poitrine, un essoufflement, il faut consulter de façon urgente, voire appeler le 15. Et si vous atteignez ces quatre étages mais que vous êtes essoufflé, je vous invite à consulter car vous pouvez avoir un problème pulmonaire, cardiaque, ou même d'être désadapté à cause du confinement, c'est à dire avoir un cœur plus fragile.

N'hésitez pas à consulter votre médecin ou le cardiologue car il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes pour consulter."