Le temps mercredi : des pluies modérées avancent vers l'est

Une perturbation pluvieuse continuera à traverser lentement le pays vers l'est et le sud mercredi, laissant place à quelques brèves éclaircies dans l'Ouest, selon les prévisions de Météo-France mardi. Cette perturbation donnera des pluies temporairement modérées du Sud-Ouest au Nord-Est le matin puis sur la façade est du pays l'après-midi. Il neigera en matinée sur les Ardennes, plus durablement à partir de 1100 m sur les Pyrénées, 1000 m sur le Massif-central et les Alpes.

Belles éclaircies

A l'arrière des pluies, le ciel deviendra variable avec de belles éclaircies temporaires puis un temps de traîne se mettra en place dans l'après-midi avec des averses localement orageuses. La limite pluie/neige s'abaissera vers 700 m sur les Massif-central, les Alpes et le relief de l'Est. Sur le pourtour méditerranéen, le ciel sera chargé mais les pluies seront rares. Il faudra aller en Corse pour avoir de belles périodes ensoleillées.

Le vent de secteur ouest soufflera de 80 à 100 km/h en rafales près de la Manche et de l'Atlantique, entre 70 et 90 km/h sous les averses orageuses. Dans l'après-midi, la tramontane se renforcera sur le Roussillon. Le matin, de petites gelées entre 0 et -2 degrés se produiront des frontières allemandes aux vallées du Massif-central et des Alpes. Ailleurs, les minimales iront de 1 à 9 degrés de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 4 à 9 degrés du Nord-Est au Massif-central et à Rhône-Alpes, 8 à 13 degrés ailleurs, jusqu'à 14 à 15 degrés de la Côte-d'Azur à la Corse.