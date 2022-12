Le temps lundi : hivernal sur une large partie du pays

Le temps sera hivernal lundi sur une vaste partie du pays, avec des températures négatives durant la nuit, selon les prévisions de Météo France. Les brouillards givrants seront fréquents dans le Nord-Est. Des averses tomberont sous forme de neige dans la nuit et continueront en début de journée sur la Normandie, l'Ouest des Hauts-de-France et jusqu'en région parisienne, pouvant blanchir localement les chaussées.

Dégradation pluvieuse sur l'extrême sud-ouest

Un voile nuageux couvrira le Sud en matinée. En cours d'après-midi, une dégradation douce et pluvieuse abordera l'extrême Sud-Ouest du pays, puis progressera en soirée et première partie de nuit pour atteindre le Sud du Massif central et le pourtour méditerranéen. À l'arrivée de la perturbation, de la neige et des phénomènes glissants sont notamment attendus sur le Sud du Massif central. Ils se décaleront sur le quart Sud-Est avec toujours un risque de neige ou verglas. La pluie atteindra aussi la Corse dans la nuit.

La nuit sera encore glaciale, les températures descendront jusqu'à -9 à -5 degrés sur Grand Est, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Limousin et même moins sur les reliefs. Les températures l'après-midi seront comprises entre 1 et 5 degrés sur la moitié Nord, ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Elles seront en hausse par le Sud-Ouest, avec 4 à 7 degrés sur la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et PACA, 12 degrés sur la Côte d'Azur et jusqu'à 15 degrés sur le Pays basque et la Corse.