Le temps vendredi sera mitigé dans le nord du pays, avec une alternance de soleil et de grisaille, et agité dans le Sud avec pluies et vent, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, les éclaircies seront encore assez franches sur le quart nord-est tandis que l'ambiance sera déjà plus nuageuse sur le Nord-Ouest.

Une perturbation remontera par les Pyrénées et le golfe du Lion apportant avec elle pluies et vent. Elle progressera au fil des heures sur toute la moitié sud en donnant des pluies soutenues, puis remontera l'après-midi jusqu'en Bretagne, la Bourgogne et les portes de Paris en perdant de son activité.

Les pluies seront particulièrement marquées sur la Côte d'Azur et en Languedoc, surtout sur le relief cévenol, des hauteurs de l'Hérault au sud de l'Ardèche où elles persisteront toute la journée. La neige remplacera alors la pluie au dessus d'environ 1.200 m.

Un passage pluvieux dans le Sud-Ouest

Dans le Sud-Ouest, après le passage pluvieux matinal, une ligne d'averses pourrait circuler et prendre un caractère orageux peu commun pour la saison. Le vent sera fort sur la moitié sud, notamment en Occitanie, sur le relief de l'Auvergne, et avec un épisode tempétueux sur le haut relief pyrénéen la nuit suivante. De fortes rafales pourront atteindre le piémont du pays basque.

Les températures matinales iront généralement de 0 à 5 degrés sur la moitié nord, avec localement encore quelques faibles gelées près des Vosges et du Jura, et de 4 à 9 degrés au Sud. Les maximales seront proches de 11 à 15 degrés, avec jusqu'à 19 degrés en Roussillon.