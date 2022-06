Le temps d’ici à mercredi soir : souvent orageux avec une alerte orange dans 26 départements

Le temps mercredi s'annonce encore instable dans plusieurs régions, le ciel restant menaçant avec des averses et des orages, notamment sur le centre-ouest du pays, annonce Météo France. Sur la Normandie, l'Ile-de-France et les Hauts-de-France jusqu'aux Ardennes, le temps sera globalement calme, sous un ciel partagé entre soleil et nuages. Toutefois, des orages pourront ponctuer la soirée du sud de la Normandie à la capitale. Sur la bordure côtière du Languedoc-Roussillon et le sud-est, le ciel sera voilé à très nuageux avec quelques ondées passagères sur la PACA notamment.

Des averses et un risque orageux

Sur tout le reste du pays, le ciel restera menaçant avec des averses et un risque orageux. L'activité orageuse pourra être encore localement forte avec un risque de grêle et des pluies importantes en peu de temps, notamment sur le centre-ouest mercredi matin. Ce risque se généralisera l'après-midi. Seule la façade atlantique, de la Vendée au littoral aquitain, retrouvera un temps un peu plus calme avec des ondées plus espacées et davantage d'éclaircies. Le vent de secteur sud soufflera assez fort sur le pourtour méditerranéen et autour de la vallée du Rhône jusqu'au Lyonnais.

Il fera mercredi matin entre 11 et 16 degrés en général, encore localement 18 à 21 du Val-de-Saône et de la Franche-Comté à Rhône-Alpes, ainsi que de l'Occitanie à PACA, voire 22/23 sur les plages de Méditerranée. Les températures maximales seront comprises entre 20 et 25 degrés près de la Manche et sur la façade atlantique, entre 26 et 28 en général sur le reste du pays. Il fera moins chaud sur le flanc Est avec plus localement 28 à 30 degrés, voire 31/32 en moyenne vallée du Rhône.