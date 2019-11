"Je découvre petit à petit de nouveaux muscles" : l'escalade, une discipline en plein boom

REPORTAGE

Le salon de l'escalade a lieu samedi et dimanche à Lyon, une ville symbole du succès en plein essor de cette discipline, qui deviendra olympique en 2020. Une des deux salles lyonnaises Climb Up, avec ses 2.800 mètres de surface grimpable est d'ailleurs régulièrement pleine à craquer. En cinq ans, le nombre d'abonnés a été multiplié par cinq, en 2018 il a même augmenté de 20%.

L'an prochain, la société va ouvrir une dizaine de nouvelles salles en France. Son patron-fondateur, François Petit, explique ce grand boom notamment par l'arrivée de l'escalade aux Jeux Olympiques de Tokyo. "Depuis 2 ans on a un 'effet waouh' sur l'activité. Beaucoup de gens viennent tester et se sont vite fidélisés à notre activité. On a 47% de femmes, il y a des enfants à partir de 3-4 ans qui sont chez nous, tout le monde s'y met", décrit le champion du monde d'escalade 1997.

Le deuxième sport le plus pratiqué à l'école

Parmi les nouveaux adeptes de la discipline: Hélène. Elle participe à sa troisième séance. "C'est très chouette, ça aide autant à travailler sur des aspects de la personnalité, que sur le niveau physique. Je découvre petit à petit de nouveaux muscles. Aujourd'hui, l'escalade c'est fait pour monsieur et madame tout le monde, au niveau des prix de l'équipement c'est accessible à tout le monde", explique l'escaladeuse de 35 ans.

L'escalade est également devenu le deuxième sport le plus pratiqué à l'école derrière le football. Une progression spectaculaire rendue possible par la multiplication des équipements en ville ces dernières années.