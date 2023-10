Le salon de l'automobile de Lyon apprécié par les professionnels comme les visiteurs

C'était jeudi soir, la présentation, en première mondiale, du nouveau modèle Fiat. Tout sauf un hasard, que cela se passe au salon de Lyon. "Ce salon rayonne largement au même niveau que celui de Paris. Et ensuite Lyon a une position stratégique, assez centrale finalement, pour toucher d'autres marchés que le simple marché français. On n'est pas loin de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie", affirme Nicolas Lévêque, chef du marketing chez Fiat France.

"On peut beaucoup discuter avec les exposants"

Lyon est donc devenu incontournable dans le paysage automobile. Avec un atout majeur selon beaucoup de professionnels. "On offre la possibilité aux visiteurs de voir 50 marques, ce qui est unique en Europe", explique Anne-Marie Baezner, sa directrice générale.

Les visiteurs apprécient. Tout comme ils aiment la proximité avec les constructeurs. "On peut beaucoup discuter avec les exposants. On a toujours été bien reçu. Ils ont du temps. Et toutes les fois où on a voulu voir une voiture qui était fermée, ils nous l'ont ouverte. C'est plus à taille humaine et on a pu monter dans toutes les voitures", raconte un visiteur.

Le salon de Lyon est donc un grand succès, 65.000 visiteurs l'an dernier et il permet en même temps de vendre des voitures : plus de 1.800 en 4 jours, en 2022.