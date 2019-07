"Le sable est moelleux et tiède" : à Saint-Malo, les premiers touristes profitent des plaisirs de la mer

En ce premier week-end de départs en vacances, à chacun sa destination. Si certains ont pris la route du sud de la France, d'autres ont décidé de privilégier les plages de Bretagne, comme à Saint-Malo. Sur la plage du Sillon ou dans la ville fortifiée, Europe 1 a rencontré les premiers touristes, soulagés d'être enfin arrivés à destination.

"Je vais enfin marcher pieds nus dans le sable"

Pour Nolwenn, l'heure est à la première baignade, après un long trajet depuis la capitale. "Je vais enfin marcher pieds nus dans le sable après avoir passé un mois entier à Paris, sans climatisation", pendant la canicule, se réjouit-elle. "Le sable est moelleux et tiède, c'est fantastique", décrit-elle une fois ses chaussures enlevées, avant de courir à l'eau.

Nicolas, venu lui avec sa belle-famille, privilégie la gastronomie en ce premier jour, car il peut enfin déguster ces plats qu'il ne mange qu'à Saint-Malo. "On est venu en train, en voiture, et on est enfin arrivé", raconte-t-il, confiant son soulagement. Au restaurant, ce vacancier a pu déguster des moules marinière, ainsi que "la meilleure crêpe de ma vie", qui agit sur lui comme une une madeleine de Proust. Demain, il ira visiter le Mont Saint-Michel.