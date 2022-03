Le retour difficile des femmes au travail après des années sans activité

TÉMOIGNAGE

Carolina, 54 ans, a retrouvé un emploi il y a six mois après avoir passé plus de 20 ans loin du monde de l'entreprise. Avec un diplôme d'ingénieur en génie civil et un MBA (master of business administration) à l'Emlyon Business School près de Lyon, l'une des meilleures écoles de commerce de France, Carolina n'aurait jamais pensé mettre sa carrière de côté pendant plus de 20 ans. Europe 1 l'a rencontrée à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme.

La Colombienne de 54 ans suit son mari muté un peu partout en France et à l'étranger. Il y a deux ans, lorsque la famille rentre en France après sept ans en Chine, Carolina décide de chercher un emploi. "On va à Pôle emploi et ce n'est pas toujours l'endroit où on trouve le soutien le plus approprié. Pour eux, on n'a pas travaillé, donc on est tout de suite catalogué comme si on n'avait rien fait."

Après 45 ans, trouver un emploi devient difficile

Carolina se tourne alors vers Force Femmes et décroche un CDI au bout de six mois d'accompagnement. "Elle sait vraiment valoriser toutes nos expériences", se réjouit-elle. "Quand on pense qu'on ne peut pas raconter grand-chose, finalement, on se rend compte que oui, on peut raconter plein de choses."

Pour Sophie Fenaux, déléguée générale de Force Femmes, le cas de Carolina est le parfait exemple des difficultés que rencontrent les femmes de son âge : "Une femme de plus de 45 ans met deux fois plus de temps qu'un homme à retrouver un emploi. La principale difficulté pour elle, c'est la perte de confiance en soi." Pour Sophie Fenaux, il est indispensable que le monde de l'entreprise fasse une vraie place au sein des équipes pour les femmes seniors.

À noter que la pandémie de coronavirus a notamment détérioré les conditions de vie des femmes dans le monde. La raison ? La charge mentale provoquée par la gestion des tâches ménagères, une hausse des risques de stress et de dépression chez les femmes. Une charge mentale renforcée par le télétravail, les enfants à la maison et les restrictions de sorties.