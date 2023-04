Le prix de la barquette de fraises va-t-il augmenter cette année ?

C'est clairement un signe de l'arrivée du printemps. Les fraises sont déjà sur les étals avec un peu d'avance, mais surtout avec un défi à relever pour les agriculteurs : maintenir un prix raisonnable malgré la hausse des coûts de production et la concurrence espagnole. Heureusement, la fraise française a des atouts à faire valoir.

Les consommateurs prêts à payer plus cher pour de la meilleure qualité

"Il faut bien éventuellement faire des sacrifices, mais pour des produits, pour se faire plaisir, il faut que ce soit très bon ou on n'en prend pas", affirme un client, barquette à la main. "Les fraises espagnoles ont le goût d'eau alors que les gariguettes sont délicieuses", commente une autre.

Les consommateurs croisés au marché bordelais des Capucins ont fait le choix des fraises françaises, quitte à les payer un peu plus cher. De quoi réjouir Sylvie Delaurier, présidente de l'association des fruits et légumes du Lot-et-Garonne.

Cette productrice de fraises l'assure : les barquettes restent abordables malgré l'inflation de l'énergie et des matières premières. "On devrait trouver la barquette de gariguettes de 250 grammes aux alentours de 2,50 €. Après, on a la gariguette Label rouge, c'est la top qualité et la barquette devrait tourner aux alentours de 3,50€ ou 4€", détaille-t-elle.

Des critères précis pour la fraise Label rouge

Et si la fraise Label rouge a du goût, c'est parce qu'elle doit répondre à des critères précis. "C'est 7 minimum de taux de sucre", explique Julie Lajoinie, chargée du contrôle qualité. "Les petites barquettes sont mixées et l'extrait de ce jus nous permet d'avoir un taux de sucre qui doit correspondre, sinon il n'est pas commercialisé en Label rouge." En fonction des années, la fraise Label rouge représente entre 3 et 5 % de la production.