Le président des Restos du cœur : "On manque encore de bras"

INTERVIEW

Les Restos du cœur se mobilisent pour l'été. L'association lance vendredi et samedi une collecte nationale pour poursuivre son aide alimentaire pendant le printemps et la période estivale. Patrice Blanc, président des Restos du cœur, a sollicité sur Europe 1 l'aide de bénévoles, indispensables au bon fonctionnement de la collecte. "Si des personnes ont quelques heures à donner, il faut s’inscrire avant (jeudi) soir. On manque encore de quelques bras. Ils s’inscrivent sur le site internet, ils indiquent leurs horaires de disponibilités et ils seront tout de suite recontactés par l’association de leur département", a-t-il déclaré jeudi soir.

Patrice Blanc a également donné des précisions sur les besoins de l'association lors de cette collecte. "On est toujours preneurs de pâtes et de riz, mais ce sont davantage des produits de conserve de légumes, de viandes, de poissons qui nous manquent… Mais aussi des produits d’hygiène pour adultes et pour enfants, comme les couches."