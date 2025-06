Le premier sac Birkin d'Hermès mis aux enchères à Paris en juillet

Le premier sac Birkin d'Hermès, conçu spécialement pour Jane Birkin en 1984, sera mis aux enchères à Paris le 10 juillet, au dernier jour de la semaine de la haute couture, a annoncé jeudi la maison Sotheby's.

Ce grand fourre-tout en cuir noir, à l'origine de ce qui deviendra l'un des sacs les plus célèbres et les plus chers du monde, sera "la pièce maîtresse" de la vente intitulée "Fashion Icons", précise la maison d'enchères dans un communiqué. Il sera exposé au public dans les galeries de Sotheby's à New York entre le 6 et 12 juin, avant une dernière présentation dans les locaux parisiens, dans le VIIIe arrondissement, du 3 au 9 juillet.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Jane Birkin ne trouvait pas de sac adapté à ses besoins de jeune maman

Ce "prototype historique réalisé à la main", gravé des initiales J.B, se distingue par plusieurs particularités qui en font une pièce unique, notamment par sa taille, ses anneaux métalliques fermés, sa bandoulière non-détachable ou encore la présence d'un coupe-ongles intégré.

Icône de mode, Jane Birkin privilégiait en effet avant tout la praticité. Lors d'un vol Paris-Londres, la chanteuse et actrice anglaise, disparue en 2023, se plaint notamment à son voisin de ne pas trouver un sac adapté à ses besoins de jeune maman. Ce dernier n'est autre que Jean-Louis Dumas, gérant d'Hermès de l'époque. Un fourre-tout avec un espace dédié aux biberons voit ainsi le jour en 1984 et porte le nom Birkin.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un sac emblématique de la marque

40 ans plus tard, ce sac à main en cuir est devenu le produit emblématique du sellier-maroquinier. Produit en très petite quantité, il cultive une image d'exclusivité, avec un prix pouvant varier grandement, de quelques milliers d'euros pour les modèles les plus simples, jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros pour les plus luxueux.

Outre le sac Birkin, cette vente proposera des pièces emblématiques issues de défilés de créateurs tels que Christian Dior, John Galliano, Thierry Mugler ou encore Alexander McQueen. Les enchères commenceront en ligne à partir du 26 juin jusqu'à la clôture de la vente le 10 juillet.