Le potimarron façon pâté croûte

La cuisinière et autrice lyonnaise Sonia Ezgulian vous propose de revisiter le pâté croûte de façon automnale en le réalisant dans un potimarron ! Une recette parfaite pour la saison à déguster tiède.

Potimarron comme un pâté croûte

1 potimarron pas trop gros

160 g de pâte brisée

2 filets de volaille sans peau

200 g de foies de volaille

1 œuf + 1 jaune

30 g de farine

30 g de pistaches d’Iran nature

3 pincées de graines de fenouil

Sel fin et poivre du moulin

Pour s'abonner à la newsletter hebdomadaire des Bons Vivants et recevoir des recettes gratuites, il suffit de cliquer ici

Brossez le potimarron sous un filet d’eau pour le nettoyer, déposez-le sur un plat et enfourner le 30 minutes à 200°C. Décalottez-le puis creusez-le pour retirer un maximum de chair (à utiliser pour une soupe par exemple).

Hachez les filets de volaille avec les foies soigneusement dénervés. Dans un saladier, mélangez cette viande avec la farine, l’œuf entier, les pistaches et assaisonnez de sel, de poivre et de graines de fenouil. Mélangez bien et disposez cette farce dans le potimarron. Enfournez 35 minutes à 180°C.

Mélangez le jaune d’œuf avec un peu d’eau et badigeonnez toute la surface d’un disque de pâte brisée. Disposez le disque de pâte brisée au sommet du potimarron pour recouvrir complètement la farce. Avec les parures de pâte, découpez de jolies formes pour décorer ce pâté. Badigeonnez la pâte avec le jaune d’œuf et enfournez à nouveau 35 minutes à 180°C. Laissez tiédir et dégustez.