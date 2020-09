Le plat improbable cuisiné par Joey Starr pour tenter de séduire une fille

Les premiers rendez-vous amoureux ne sont jamais anodins… même pour les célébrités. Le rappeur Joey Starr, invité de Laurent Mariotte dans l’émission La Table des Bons Vivants, est revenu sur l’une de ses expériences sentimentales digne d'une comédie romantique.

"Un jour, il y a très longtemps, je n’avais pas encore cette vie-là… Je faisais des graffitis, ce qui sous-entend que je dormais dans le métro, à gauche à droite", raconte Joey Starr. "Un jour, on m’a prêté une petite kitchenette, et j’ai décidé d’inviter une femme. Je voulais faire bonne impression, mais à l’époque, je n’avais pas une thune et j’étais très clepto’. Je lui ai fait des haricots blancs en boîte avec du riz. Horrible."

"Un plat à la Henri Salvador"

Un plat catégorisé par le rappeur de "pire repas de sa vie". Par chance, sa conquête ne semble pas lui en avoir tenue rigueur puisqu’ils semblent être restés en contact depuis. "C’est encore quelqu’un que je vois, et qui me dit toujours : 'Non mais quand je vois comment on parle de toi par rapport à la cuisine, et que je me rappelle du premier plat que tu m’as fait… je me demande toujours si on parle de la même personne.'" Une anecdote dont l’acteur de Polisse se souvient avec plaisir et humour... "Je lui ai fait un plat à la Henri Salvador comme on dit chez moi." Depuis, Joey Starr s'est amélioré et révèle adorer cuisiner.