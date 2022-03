Le peeling pour les pieds ou comment avoir des petons de bébé en une heure top chrono

La marche, les frottements, le manque d'hydratation... autant de causes qui abîment nos pieds au quotidien. Pour retrouver des jolis petons tout lisses, rien de tel qu'un peeling. Mais, comment ça marche concrètement ? Il s'agit de masques qui se présentent sous la forme de larges chaussettes en plastique. Ces chaussettes renferment un soin peeling puissant de façon à débarrasser nos pieds de ses sécheresses, cornes et callosités.

Une peau toute douce

Comment l'appliquer ? On enfile tout simplement les chaussettes puis on laisse poser le soin entre 1h et 1h30. La sensation est très agréable : le peeling ne pique pas et ne chauffe pas. On retire ensuite les chaussettes et on rince nos pieds. Les résultats ne sont pas visibles tout de suite après. Il faut patienter quelques jours, entre trois et sept jours environ, avant de voir ses pieds peler pour laisser place à une peau toute douce.

Le peeling des pieds, oui, mais avec modération

Le peeling des pieds est devenu tellement tendance qu'il se pratique désormais dans certains instituts, notamment l'institut de beauté Guinot. Prix du soin ? 40 euros, contre seulement 4 euros pour celui effectué à la maison. Mais attention, ce peeling n'est pas fait pour tout le monde. Il faut éviter d'en faire si on marche beaucoup ou si on est sportif et que l'on court beaucoup, par exemple. La peau morte retirée par le peeling n'est en effet pas là pour rien. Elle sert à protéger le pied durant la marche et la course. Sans cette peau morte, on risque d'avoir mal.

Trop faire de peelings est aussi contreproductif. Car le corps va en effet recréer encore plus de peau pour protéger le pied et on obtient donc l'effet inverse d'une peau de bébé.