Le pape critique les "vacarmes du consumérisme" de Noël

Le pape François a rappelé mercredi que Noël, qui commémore la naissance de Jésus dans la tradition chrétienne, ne pouvait pas se résumer à "une belle fête traditionnelle" et aux "vacarmes du consumérisme".

"Préférer la voix silencieuse de dieu". "La machine publicitaire invite à s'échanger des cadeaux toujours nouveaux pour se faire des surprises. Mais c'est cette fête-là qui plait à Dieu ?", a demandé le pape argentin aux fidèles venus écouter sa traditionnelle audience générale du mercredi. "Noël c'est préférer la voix silencieuse de dieu aux vacarmes du consumérisme", a défini le chef des quelque 1,3 milliard de catholiques dans le monde.

Non à "un événement mondain". "Si Noël reste seulement une belle fête traditionnelle, où nous avons une place centrale et non pas Lui, ce sera une occasion perdue. S'il vous plaît, ne transformons pas Noël en événement mondain !", a-t-il recommandé. "Ces jours-ci, on court comme jamais durant le reste de l'année", a-t-il décrit, jugeant cette frénésie opposée à un sentiment religieux. "Ça ne sera pas Noël si nous cherchons les lueurs brillantes du monde, si nous nous gavons de cadeaux, de déjeuners et de dîners, mais n'aidons même pas un pauvre", a ajouté le pape François.