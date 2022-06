Le paléontologue français Yves Coppens est mort à l'âge de 87 ans

Le paléontologue français Yves Coppens, découvreur de plusieurs fossiles d'hominidés dont la célèbre australopithèque Lucy, est mort mercredi à l'âge de 87 ans, a annoncé son éditrice Odile Jacob. "Yves Coppens nous a quittés ce matin. Ma tristesse est immense", a tweeté Odile Jacob, saluant "un très grand savant". "Je perds l'ami qui m'a confié toute son œuvre. La France perd un de ses grands hommes", a ajouté l'éditrice. Le scientifique est mort des suites d'une longue maladie, a précisé la maison d'édition à l'AFP.

#Yves Coppens nous a quittés ce matin. Ma tristesse est immense. Yves Coppens était un très grand savant, paléontologue de renommée mondiale, membre d’innombrables institutions étrangères, mais surtout professeur au Collège de France et membre de l’Académie des sciences. — Odile Jacob (@EditriceOJacob) June 22, 2022

Un des "papas" de Lucy

Paléontologue de renommée mondiale, professeur émérite au Collège de France et membre de l'Académie des sciences, Yves Coppens n'a eu de cesse de raconter l'épopée humaine, avec un "talent d'écrivain de conteur, d'essayiste", a commenté Odile Jacob. Ce chasseur de fossiles se présentait comme l'un des "papas" de Lucy, aux côtés des scientifiques Maurice Taieb et Donald Johanson : en 1974, dans la dans la dépression de l'Afar en Ethiopie, l'équipe avait mis au jour le fossile d'hominidé le plus complet jamais trouvé, un australopithèque âgé de 3,2 millions d'années.

Au total, Yves Coppens est cosignataire de six hominidés. Le paléontologue avait également présenté une émission sur Europe 1 intitulée La grande histoire de l'humanité. Il était né le 9 août 1934 à Vannes (Morbihan) et fils d'un physicien nucléaire.