Le nouvel opus de «The Legend of Zelda» sort ce vendredi et est très attendu par les fans

L’attente se termine enfin pour les fans de la saga de jeu vidéo Zelda. Six ans après l’immense succès du précédent opus "Breath of the Wild", la suite, "The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom", sort aujourd’hui sur Nintendo Switch. Un succès annoncé par ceux qui l'ont déjà testé et les fans vont se l’arracher.

Un opus très attendu

Les enseignes qui vendent des jeux vidéo s’attendent à des ventes records pour ce nouveau jeu. En France, la Fnac a commandé 350.000 exemplaires du jeu. 100.000 pourraient trouver preneur dès ce week-end.

Il faut dire que ce nouvel opus de la mythique saga Zelda était très attendu. L’histoire se passe quelques années après les événements de "Breath of the Wild". On retrouve, bien sûr, le héros habituel Link mais avec de nouveaux pouvoirs. Et le joueur va, cette fois, pouvoir explorer les fabuleuses îles célestes du royaume d’Hyrule.

Quentin, grand fan de la saga, a hâte de commencer à jouer. "À chaque nouvel épisode, il y a un nouveau style graphique et un nouveau ton. Un univers assez profond à explorer avec des énigmes, des puzzles et des objets qui faut trouver pour pouvoir avancer. Quand on joue au jeu, on a vraiment l'impression d'incarner le héros, Link, et de partir à l'aventure", explique, avec des étoiles dans les yeux, le fan de la première heure.

Des décors féeriques et une liberté totale, voilà ce que promet ce nouvel épisode. Il faudra plus de 100 heures de jeu pour explorer tous les recoins de ce monde fantastique.