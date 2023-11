Le monde de la culture organise une «marche silencieuse pour l'union et la paix» à Paris

Une "marche silencieuse" est organisée ce dimanche après-midi à Paris pour faire taire les armes au Proche-Orient. Le monde de la culture appelle à cette mobilisation "pour l'union et la paix". Une initiative du collectif "une autre voix" portée par plus de 500 artistes, notamment Julie Gayet, Isabelle Adjani ou encore Marion Cotillard. La marche partira de l'Institut du monde arabe et se dirigera vers le Musée d'art et d'histoire juive.

Comme la semaine dernière à la marche parisienne contre l'antisémitisme, les organisateurs tiennent à ce qu'il n'y ait pas de slogans, ni de drapeaux. L'objectif est clair : réclamer l'union et la paix entre les peuples israéliens et palestiniens et surtout faire redescendre les tensions de ces dernières semaines en France. Les organisateurs ont spécifiquement demandé aux participants de ne pas entonner de slogans politiques.

"Importer cette guerre est insupportable et indécent"

"Pas de slogan politique, aucune revendication. Pas de banderole, pas de drapeaux, évidemment. Aucune association n'y est conviée et évidemment, aucun politique", détaille l'actrice Lubna Azabal, à l'initiative de cette marche. "Je veux que le seul et unique message qu'on entende, c'est celui de l'union entre nous. On ne demande pas la paix là bas, on n'est pas légitimes pour demander quoi que ce soit à ce niveau-là. Par contre, le fait d'importer cette guerre qui est à 4.500 kilomètres ici, ça c'est insupportable et indécent."

Une marche donc volontairement apolitique. Une simple longue banderole toute blanche sera à l'avant du cortège. Le blanc, la couleur de la paix : le message qui veut être porté ce dimanche.