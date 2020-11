Le minestrone d'Alexia Duchêne

À tout juste 24 ans, Alexia Duchêne déchaîne les passions du grand public sur TikTok, où elle diffuse des recettes de cuisine facile à faire, mais impressionne aussi les chefs de renom comme Alain Ducasse. Celui-vi vient de la nommer à la tête de son restaurant Allard le temps d'une résidence culinaire éphémère, du 14 octobre 2020 à la fin de l'année. Généreusement, la jeune femme a accepté de partager sa recette de minestrone dans l'émission de Laurent Mariotte La Table des Bons Vivants.

Les astuces du cheffe

Pour commencer, Alexia Duchêne conseille de couper "la ventrèche de porc noir de Bigorre en petits cubes". "On va venir la faire rissoler dans une casserole. Ensuite, on va tailler les légumes : carottes, oignons, fenouil, céleri, en taillage paysanne." Comprendre de façon grossière, pour avoir des morceaux d'environ 1 centimètre. Pas de pression donc, pour la découpe dans ce plat. "Après, on va commencer par rissoler les carottes et les oignons, puis on va venir ajouter au fur et à mesure de la cuisson l'huile d'olive, le fenouil et l'ail. Et ensuite, on va ajouter une conserve de tomates pelées."

La suite est tout aussi simple : il suffit d'jouter un bouillon de bœuf, vous mouillez avec un litre d'eau puis vous ajoutez une gousse d'ail écrasée, un peu de laurier et vous laissez mijoter 45 minutes. Le tour est joué ! Avant de servir, Alexia Duchêne conseille de rajouter un peu de piment pour relever le plat et, bien évidemment, des pâtes pour un minestrone digne de son nom comme en Italie.