Le militant nationaliste corse Yvan Colonna est mort

Hospitalisé depuis le 2 mars, l'état de santé d'Yvan Colonna était "toujours gravissime", expliquait l'un de ses avocats M. Patrice Spinosi. Entre la vie et la mort depuis plus de trois semaines après son agression à la prison d'Arles, le militant indépendantiste corse Yvan Colonna, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998, est décédé à l'hôpital Nord de Marseille ce lundi 21 mars, a annoncé sa famille via son avocat.

La famille d'Yvan Colonna invite à respecter son deuil et ne fera aucun commentaire.

Des milliers de personnes dans la rue

Depuis son agression, des violences avaient éclaté en Corse en marge d'un rassemblement de soutien au militant nationaliste. Le dimanche 13 mars, près de 67 personnes ont été blessées, dont quarante-quatre chez les forces de l'ordre dans le cadre d'une manifestation organisée à Bastia. Le centre des impôts de la ville avait également été incendié.

