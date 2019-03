Le gouvernement veut relever le niveau de langue exigé pour devenir Français

Le niveau de français exigé pour obtenir la nationalité va être relevé, mais la procédure ira plus vite pour ceux qui remplissent les critères, a affirmé jeudi le Premier ministre Édouard Philippe. "Le ministre de l'Intérieur me proposera d'ici l'été des mesures visant à renforcer l'exigence du niveau de Français des candidats" à la naturalisation, à l'image de ce qui a été fait pour la carte de séjour, pour laquelle le niveau de maîtrise de la langue a été "rehaussé", a-t-il affirmé lors d'une cérémonie de naturalisations au Panthéon. "En revanche, pour ceux qui remplissent les conditions de manière manifeste, les démarches doivent aller plus vite" par exemple en "dématérialisant" un certain nombre de procédures, a assuré Édouard Philippe.

"Près de 30% des demandes" rejetées pour "non-respect" des obligations

Le Premier ministre remettait leur décret de naturalisation à 274 personnes. "La France ne vous demande pas d'oublier qui vous êtes, ni d'où vous venez" mais "de partager et de respecter ses principes et ses traditions" parmi lesquelles le principe de laïcité qui "n'est pas négociable", a affirmé Edouard Philippe. Alors que l'antisémitisme connaît aujourd'hui "un regain insupportable", il a martelé que "ceux qui professent des thèses racistes et antisémites ne sont pas dignes de devenir des citoyens français et ne le seront jamais".

La France ne vous demande pas d’oublier qui vous êtes, ni d’où vous venez mais de partager et de respecter ses principes, ses traditions. Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française de nos nouveaux concitoyens. pic.twitter.com/cqhnhD37sI — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 21 mars 2019

Dans un contexte de baisse de 7% du nombre de naturalisations l'an dernier (à 77.778), le Premier ministre a rappelé que "près de 30% des demandes" sont rejetées pour "non-respect" des obligations. "Ceux qui affirment que la France souffrirait d'un système trop laxiste se trompent, et choisissent délibérément de tromper", a-t-il affirmé.

Le droit d'asile, un "trésor national" à "protéger"

Plaidant pour "la même logique" qu'en matière d'asile et d'immigration, il a défendu "un principe d'ouverture et de qualité de l'accueil" pour ceux qui ont droit au séjour et de "grande fermeté républicaine" pour les autres. "Nous devons aussi nous interroger, sans fausse pudeur et sans naïveté, sur les raisons qui poussent le nombre de demandeurs d'asile à augmenter en France alors qu'il baisse en Europe", a-t-il affirmé. La France a reçu 122.000 demandes d'asile l'an dernier (+22% sur un an). Le droit d'asile est "un trésor national" et "pour le protéger, nous devons lutter sans merci contre ce qui est peut être considéré comme des détournements du droit d'asile", a-t-il assuré.