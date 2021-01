Le gilet jaune Christophe Dettinger touchera-t-il sa cagnotte Leetchi ?

Christophe Dettinger, c'était cet homme au bonnet noir boxant directement deux CRS sur un pont à Paris pendant l’acte 8 des gilets jaunes, des images qui avaient beaucoup choqué il y a deux ans. Pendant sa garde à vue, une cagnotte de soutien avait récolté 145.000 euros en à peine deux jours avant d’être fermée par la plateforme Leetchi au motif qu’elle pourrait véhiculer un appel à la haine. C’est sur ce point que les juges doivent statuer mercredi.

Deux interprétations possibles

Christophe Dettinger, lui, continue de réclamer son argent, qu’il perçoit comme tel. Au cœur du litige, une phrase en particulier dans la description de la cagnotte : "Face à la pression, Christophe Dettinger a pris un risque pour défendre les manifestants. Malheureusement, il risque de servir d’exemple. Aidons-le dans ce combat, il ne doit pas être le seul à payer."

A partir de là, deux interprétations s'opposent, parmi lesquelles les juges devront trancher. Pour la plateforme Leetchi, ce passage laisse penser que cette cagnotte vise à soutenir les actes violents pour lesquelles Dettinger a été condamné, ce qui justifierait légalement d’interdire la cagnotte. Selon l’autre interprétation, celle de l’ancien boxeur, cette cagnotte a été créée pour le soutenir lui et sa famille.

"On touche à la liberté d'opinion"

Son avocate, Laurence Léger, regrette que des pressions politiques soient venues parasiter le débat. "Christophe Dettinger ce n'est pas Daech. On touche à la liberté d'opinion, de pouvoir soutenir la cause de son choix, qui n'est pas une entreprise criminelle", explique le conseil. "La question est qu'on a un contrat, et qu'il n'est pas question d'enterrer le code civil parce que Christophe Dettinger ne plaît pas à tel ou tel politique".

Les 145.000 euros de la cagnotte sont aujourd’hui sécurisés, assure Leetchi. La plateforme dit attendre la décision du tribunal. En fonction, elle devra débloquer l’argent pour Christophe Dettinger, ou rembourser les participants.