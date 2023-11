Le festival Tête-à-tech à Paris invite à ralentir pour moins consommer

La troisième édition du festival Tête-à-tech se tient ce week-end à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, en partenariat avec Europe 1. Les 25 stands présents font la promotion de la slow tech, c'est-à-dire d'une technologie moins consommatrice d'énergie. Comment réduire la consommation au quotidien ? Créer de l'énergie différemment ? Le festival Tête-à-tech vous invite à ralentir. L'objectif : trouver des alternatives à la technologie performante et rapide.

Sobriété numérique

"On va pouvoir pédaler pour voir un film, c'est un cinéma basse énergie. On va pouvoir voir un four solaire qui utilise 100 % à l'énergie solaire et où il y a zéro émission de gaz carbonique", détaille Malek Chehab, chef de projet à la Cité des sciences et de l'industrie. "Et si on veut s'informer un peu plus, on a d'autres activités qui sont proposées pour plus de sobriété numérique". Autrement dit, faire en sorte que les matériaux et l'énergie d'un objet technologique soient réduits au maximum.

Le festival propose également un spectacle au cœur du monde des escargots, où la lenteur est de mise. Au cours de cet événement, les visiteurs peuvent apprendre à coudre, broder, raccommoder pour consommer moins de vêtements neufs et avoir la satisfaction de porter une création faite maison.