Le djihadiste Peter Cherif mis en examen pour l'enlèvement en 2011 de trois Français au Yémen

Le djihadiste français Peter Cherif, arrêté fin 2018 à Djibouti, a été mis en examen le 22 février à Paris pour l'enlèvement en 2011 de trois Français au Yémen, a appris l'AFP mercredi de source judiciaire, confirmant une information du Parisien.

Un proche des frères Kouachi. Ce vétéran du djihad, proche des frères Kouachi, les assaillants du journal Charlie Hebdo en janvier 2015 à Paris, a été mis en examen pour "enlèvement et séquestration en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste" et pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", a précisé la source judiciaire.