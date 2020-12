Le dessinateur Jul raconte son pire repas dans un "social club" nazi au Chili

Le dessinateur Jul été l'invité de Laurent Mariotte dans l'émission La Table des bons vivants ce week-end. L'occasion pour l'artiste de revenir sur l'un des pires repas de toute sa vie... Une expérience digne d'une épopée à la Lucky Luke - héros dont il a scénarisé certains tomes - et dont Jul se serait bien passé. "Je m'étais lié à des gens en voyageant", raconte le dessinateur. "C'était une famille, le mari était chirurgien et ils m'avaient invité à leur table dans un chic complexe avec un golf. Il s'agissait en fait d'un club semi-nazi où il était clairement indiqué à l'entrée que c'était interdit aux Juifs et aux Arabes. Ne parlons pas des Noirs." Le choc.

"Une amertume en bouche "

"Cela vous coupe l'appétit. Quel que soit le goût de la grillade, je peux vous assurer qu'on a une amertume en bouche", explique Jul. "Je vous raconte cela, c'était il y a tout juste 15 ans au Chili, c'était en plein 'pinochetisme'."

Une expérience dont Jul s'est certainement inspiré dans le nouveau tome de Lucky Luke qui parle, in fine, du racisme aux Etats-Unis. Un album qui fait tristement écho à l'actualité puisque le pays est encore aujourd'hui en proie aux pensées racistes, notamment avec les bavures policières comme avec l'affaire George Floyd.