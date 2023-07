Le comité Adama Traoré conteste en justice l'interdiction de sa marche

La préfecture du Val-d'Oise a annoncé tard dans la soirée jeudi l'interdiction de cette manifestation annuelle. Elle devait se tenir samedi dans les communes de Persan et Beaumont-sur-Oise pour commémorer le décès d'Adama Traoré, érigé en emblème des violences policières.

Arguant du contexte inflammable et des violences urbaines de ces derniers jours, qui ont notamment abouti à l'incendie de la mairie de Persan, le préfet Philippe Court a justifié sa décision par de possibles "troubles graves à l'ordre public" causés par des "éléments perturbateurs".

Assa Traoré dépose un référé pour annuler cette décision

Dans la foulée, le comité Adama, emmené par sa sœur Assa Traoré, avait indiqué à l'AFP déposer un référé pour faire annuler cette décision. Celui-ci sera examiné dans la journée. "Une audience de référé liberté, dirigé contre l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise vient d'interdire la marche prévue demain (...), va se tenir en début d'après-midi au tribunal administratif de Cergy-Pontoise", a déclaré à l'AFP la juridiction.

Le 19 juillet 2016, le jeune homme noir de 24 ans est mort dans la cour de la caserne de Persan, à une trentaine de kilomètres au nord de Paris, peu après son arrestation par des gendarmes au terme d'une course-poursuite.

Dans le cadre de sa mobilisation, le collectif "Vérité pour Adama" rassemble chaque année des centaines de personnes à l'occasion d'une marche pour réclamer la mise en examen des gendarmes mis en cause, et dénoncer plus largement les violences policières.

Chaque année, le cortège déambule dans une atmosphère militante, mais sans incident, pour finir par un concert de rap dans un parc. De nombreux syndicats, organisations et partis politiques y sont attendus cette année, à la suite de l'émotion soulevée par la mort de Nahel M. La mère de ce dernier est susceptible de se joindre à l'événement.