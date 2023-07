Val-d'Oise : interdiction de la marche prévue samedi en mémoire d'Adama Traoré

La préfecture du Val-d'Oise a annoncé jeudi l'interdiction de la marche prévue samedi pour les sept ans de la mort d'Adama Traoré, décédé lors d'une interpellation en 2016 et érigé en emblème des violences policières, dans le contexte des émeutes consécutives à la mort de Nahel.

"À la suite de la procédure contradictoire engagée avec le comité "Vérité pour Adama", #prefet95 interdit la manifestation et les rassemblements prévus le samedi 8 juillet 2023 à Persan et à Beaumont-sur-Oise", ont tweeté les services de l'État.

La préfecture du val d’Oise veut interdire la marche pour Adama prévue ce samedi 8 juillet.



Le comité Adama indique qu’il maintient son appel à toutes et tous pour marcher comme nous le faisons chaque année depuis sept ans, depuis la mort d’adama Traoré le 19 juillet 2016 pic.twitter.com/bndNXGLQqW — La Vérité Pour Adama (@laveritepradama) July 6, 2023

Contexte social

Cette dernière avait déjà émis l'hypothèse d'interdire le rassemblement. Emmené par sa sœur Assa Traoré, le collectif "Vérité pour Adama" tient chaque année en juillet une marche pacifique à Persan et Beaumont-sur-Oise pour réclamer la mise en examen des quatre gendarmes mis en cause, et plus largement dénoncer les violences policières.

"Compte tenu des violences survenues les jours passés et face au risque de débordements et de troubles à l'ordre public que l'événement peut susciter, le préfet a informé le comité 'Vérité pour Adama' qu'il envisage d'interdire la marche", a tweeté la préfecture du Val-d'Oise.