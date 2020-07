Philippe Monguillot, le chauffeur de bus violemment agressé à Bayonne, est mort vendredi. L'homme de 59 ans se trouvait en état de mort cérébrale après avoir été grièvement blessé dimanche, lors d'une agression qui a suscité une vive émotion. Le chauffeur de bus a été roué de coups alors qu'il voulait contrôler le ticket d'un des mis en cause et exigeait le port du masque pour les trois autres. Deux hommes de 22 et 23 ans, soupçonnés de ce déferlement de violence, ont été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire et écroués.

Darmanin attendu sur place samedi

Pour les deux autres mis en cause, le parquet demande, pour l'un, une mise en examen pour "soustraction de criminel à l'arrestation et aux recherches et non assistance à personne en danger" et, pour l'autre, pour "non assistance à personne en danger". Les quatre hommes doivent être présentés à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, le nouveau ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué qu'il se rendrait à Bayonne samedi. Il arrivera à 12 heures et fera un point sur la sécurité dans la ville avec les responsables des services de l'État. Il rencontrera ensuite à 13 heures les conducteurs et syndicats des transports publics, a précisé l'entourage du ministre.

Ses collègues doivent reprendre le travail lundi

Les chauffeurs de bus du réseau de l'agglomération de Bayonne, qui avaient exercé leur droit de retrait après l'agression de leur collègue dimanche soir, reprendront eux le travail lundi "dans des conditions de sécurité renforcée", a annoncé vendredi l'opérateur de transports Keolis. "Un accord a été signé ce vendredi 10 juillet entre la direction de Keolis et les représentants du personnel afin de garantir une reprise de l'activité dans les meilleures conditions possibles", à compter de lundi, a annoncé dans un communiqué Keolis Côte Basque Adour.

Cet accord prévoit notamment la présence d'un agent de sécurité à bord de tous les Tram'Bus, ces longs bus comme celui que conduisait Philippe Monguillot, 59 ans, roué de coups et grièvement blessé à la tête dimanche. Il est depuis en état de mort cérébrale.