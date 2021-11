Le chanteur Jean-Luc Lahaye, soupçonné de viol sur mineur, placé en garde à vue

Jean-Luc Lahaye a été placé en garde à vue, mercredi. Selon les informations d'Europe 1, le chanteur de 68 ans est soupçonné de "viol sur mineur de plus de 15 ans", "agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans, "corruption de mineurs de plus de 15 ans", "abus frauduleux de l'état de faiblesse d'un mineur pour le conduire à un acte préjudiciable", "atteinte à l'intimité de la vie privée et détention d'image à caractère pédopornographique".

Déjà condamné en 2015

L'artiste est soupçonné d’avoir abusé sexuellement de deux adolescentes de 16 et 17 ans. Pour l’une des victimes, les faits auraient eu lieu en 2013-2014. Pour l’autre, les faits seraient plus récents. Il s’agirait d’agressions physiques (relations sexuelles).

Par ailleurs, Jean-Luc Lahaye aurait demandé aux victimes de se dénuder et de prendre des poses sexuelles, par caméras interposées. Parmi les deux victimes concernées figure l’adolescente, née en 1998, pour laquelle Lahaye avait été condamné pour "corruption de mineur en 2015, pour des faits datant de 2013 et 2014. À l’époque, elle s’était rétractée des faits d’"agression physique", sur lesquels enquêtent aujourd’hui les policiers de l’OCRVP (l'Office central pour la répression des violences aux personnes), et notamment des soupçons de viol.

La fille du chanteur en garde à vue

La fille de Jean-Luc Lahaye a également été placée en garde à vue des chefs de "subornation de témoins" et "complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans". Deux autres femmes ont aussi été placée en garde à vue des chefs de "non-dénonciation de crime" et "complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans".