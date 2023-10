À Arras, le championnat du monde de la frite plonge dans son premier bain

Certains les préfèrent dorées, d'autres biens cuites ... Dans tous les cas, les amoureux de la frite ont rendez-vous ce samedi à Arras pour le premier championnat du monde de la frite. Une idée un peu folle de la part de l'office du tourisme de la ville, mais qui connaît un certain engouement. Pour cette première édition, elle va accueillir 32 participants et plusieurs catégories sont en compétition.

"Une bonne frite, c'est une frite qui vous donne envie d'en remanger"

Sur les tables déjà installées sur la Grand Place d'Arras, les friteuses, le gras de bœuf et les différentes variétés de pomme de terre sont déjà prêts, tout comme Vincent Croteau. Le Canadien, qui fait partie des participants, épluche légume dans ses mains et a déjà sa technique en tête : "je vais commencer par l'éplucher, puis, je vais la faire tremper dans l'eau pour qu'elle perde un peu de son amidon. Première cuisson puis une deuxième pour plus de croustillant".

Les concurrents vont avoir une heure et trente minutes pour préparer des frites, servies dans des assiettes, des barquettes ou bien en cornet. Mais comment évalue-t-on une bonne frite ? "Une bonne frite, c'est une frite qui vous donne envie d'en remanger. Elle doit être tendre à l'intérieur et bien dorée à l'extérieur" nous explique Jean-Paul Dambrine, patron des friteries Sensas et président du jury pour cette compétition.

Pour cette première édition, ce championnat du monde ressemblera plus à un championnat de France car sur les 32 participants, il n'y a qu'un Canadien, un Anglais et seulement un Belge, seul représentant du royaume de la frite.