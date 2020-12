Le carpaccio de Saint-Jacques aux fruits de la passion de Laurent Mariotte

Qu'il s'agisse d'un repas de fête ou d'un repas dominical au cours duquel vous souhaitez vous faire plaisir, peu importe, la recette de carpaccio de Saint-Jacques aux fruits de la passion, de Laurent Mariotte, va vous ravir en un rien de temps. Notamment car il vous faudra moins de dix minutes pour le réaliser sans pour autant renoncer à la finesse des saveurs d'un bon plat. Une promesse culinaire détaillée dans l'émission La Table des bons vivants, ce samedi.

Exotisme en vue

"J'ai choisi de marier les fruits de la passion à la Saint-Jacques pour apporter une note acidulée en début de repas", explique Laurent Mariotte. "C'est simplement assaisonné avec un filet d'huile d'olive puis j'ai ouvert le fruit de la passion avec sa petite chair acidulée." L'astuce ? Ajoutez, si possible, le Gomasio breton d'Olivier Roellinger pour plus de relief et de croquant.

Pour accompagner cette entrée, on opte pour un vin blanc, un Chablis de préférence. "Je trouve que ça fonctionne bien", commente Olivier Poels. "Vous avez cette attaque un peu ronde sur le Chablis qui se marie très bien avec le côté exotique du plat. Et puis surtout, il se termine toujours sur une note très minéral qui fait écho à la saveur iodée de la Saint-Jacques." Un accord mets-vin qui fonctionne et qui tient là une belle promesse pour la suite du repas auprès de vos convives.