Le burger raffiné Artzaina au brebis basque d'Hélène Darroze

Avec le second confinement et la fermeture des restaurants, la cheffe Hélène Darroze s'est adaptée et propose un service de livraison à domicile, notamment d'hamburgers de son restaurant Joià à Paris. Mais parce que nous risquons d'avoir un peu de temps ce week-end, la cheffe a accepté de partager avec nous, dans l'émission La table des bons vivants, la recette d'un de ses fameux mets pour tenter de le reproduire : le burger Artzaina au brebis basque.

Vive les produits frais

"Mes burgers ont tous une même base, le même bun", explique Hélène Darroze. "Il y a du ketchup dedans, un ketchup à base de tomates. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la saison de la tomate. L'été, on prendra de la bonne tomate, mais l'hiver, on prend de la tomate italienne San Marzano en conserve. Pour la viande, j'aime bien choisir un bœuf du Pays basque élevé en liberté. Il s'agit souvent d'un mélange d'onglet et de basses côtes." Que des produits frais et de qualité.

Et évidemment, le fromage de brebis ne déroge pas à la règle : "c'est un brebis basque que me sélectionne Beñat, le fromager de Saint-Jean-de-Luz." Une institution dans le Pays. Bien évidemment, vous pouvez faire la même chose à la maison avec des ingrédients principaux disponibles chez le fromager et le boucher près de chez vous. Et si l'envie vous prend de vous la couler douce ce week-end, vous pouvez toujours commander directement votre burger au restaurant Joià... Où d'autres surprises vous attendent comme un burger au foie gras.