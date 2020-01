Quels sont les chiens préférés des Français ?

Et le grand gagnant de cette l'année 2019 est... le berger australien ! Le site de Sciences et Avenir publie mercredi le classement 2019 des races de chiens préférés des Français, d'après une étude réalisée par la Société centrale canine. Chaque année, elle recense le nombre de naissances par races. Avec près de 15.000 naissances en France en 2019, le berger australien vient donc se classer, pour la deuxième année consécutive, en tête de ce classement canin.

Il s'agit d'un très beau et énergique chien, de taille moyenne, à poils longs, qui peut avoir des différentes couleurs de robes.

Le berger belge en deuxième position

En deuxième position on retrouve le berger belge, et sa variante la plus connue, le malinois. Un chien sportif, à la tête noire et à la couleur caramel, très prisé par les gendarmes et les policiers.

C'est le staffordshire Bull Terrier, plus connu sous le nom de staffie, qui vient se classer en troisième position. Avec leurs allures de petits pitbulls, les staffies sont adorables et très câlins. Ils s'entendent très bien avec les enfants, ce qui leur vaut le surnom de "nanny dogs" (chiens nounous), chez nos voisins anglais.

Le labrador arrive en septième position, derrière le golden retriever, le berger allemand et l'american staff.