«Le 49.3, la goutte d'eau» : les éboueurs d'Arques, près de Saint-Omer, en grève

Au lendemain du recours au 49.3 par Élisabeth Borne pour faire adopter la réforme des retraites, plusieurs manifestations ont eu lieu sur le territoire comme à Paris, à Toulon ou à Arques près de Saint-Omer dans le Nord de la France. Les éboueurs se sont mis en grève pour protester contre la réforme des retraites. L'un des trois centres de collecte de déchets de l'agglomération est bloqué depuis cette nuit.

"On va bloquer tout le week-end"

Les camions de ramassage sont restés dans l'entrepôt ce vendredi matin. Au total, sept camions ont été bloqués au petit matin, un accès au site a été fermé par un piquet de grève. 110 tonnes de déchets ne seront donc pas ramassées ce vendredi dans une partie de l'agglomération de Saint-Omer. Une première réponse au passage en force de la réforme, selon David Werner, responsable CFDT de la communauté de communes. "Pour nous, le 49.3, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ne pas aller au vote et faire passer cette réforme comme ça... On sent que les agents sont déterminés et ici, on va bloquer tout le week-end, donc on ne sait pas où ça va s'arrêter, mais on sent les agents déterminés", affirme-t-il.

Objectif : inscrire la grève dans la durée

Les agents veulent inscrire la grève de la collecte des déchets dans la durée. D'après Emmanuelle Poli, secrétaire CFDT des agents communaux, ce durcissement est la faute du gouvernement. "Si le vote avait été fait et qu'il n'était pas passé, ça s'arrêtait là et tout le monde aurait été tranquillement sur son poste de travail. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas", lance-t-elle.

"Évidemment, on a redynamisé les troupes sans aucune action, c'est le gouvernement lui-même qui a redynamisé les troupes. J'ai moi-même une maison, j'ai moi-même des poubelles, je risque moi-même d'être embêtée par ce problème. Mais est-ce que je prends la version où je n'ai pas de poubelles pendant une semaine, deux semaines ou est-ce que je prends la version de travailler jusqu'à 64 ans ?" interroge-t-elle au micro d'Europe 1.

Le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans est considéré comme impossible pour ces agents aux métiers particulièrement pénibles. Ils participeront à la prochaine journée d'action la semaine prochaine.