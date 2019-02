Laurent Wauquiez réclame des mesures de protection des églises, après des dégradations

Le président des Républicains, Laurent Wauquiez, a réclamé mercredi des "mesures pour assurer la protection des églises" après une série de dégradations dans des lieux de culte catholiques, s'inquiétant d'une "christianophobie" en France. "Je demande au gouvernement de veiller à ce qu'on puisse assurer la sécurité de nos églises", a déclaré le chef de file de l'opposition de droite, à l'issue d'une visite de la cathédrale de Lavaur, dans le Tarn, victime la semaine dernière de dégradations pour lesquelles deux adolescents doivent être jugés en mars.

Wauquiez regrette une "absence de réactions". "Plusieurs églises profanées en peu de jours, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui blesse la France", s'est-il ému lors d'un point presse. "Il ne faut pas qu'il y ait d'omerta" sur cette question, a insisté Laurent Wauquiez. Il s'est dit "très étonné de l'absence de réactions de bien des responsables politiques et du gouvernement". "Oui, il y a une christianophobie dans notre pays, c'est certain, et je pense que ce sont des sujets qu'on ne met pas suffisamment sur la table", a-t-il ajouté. Mais les églises doivent rester ouvertes, a-t-il souligné, appelant à "aider les communautés paroissiales" en ce sens.

"Pas un acte antichrétien". Deux jeunes de 17 ans ont avoué avoir commis des dégradations dans la cathédrale de Lavaur, allumant un feu sur un autel qui a enfumé l'édifice et tordant une statue de Christ en croix pour simuler un "dab". "Dans leur tête, il n'y a pas de profanation (…), ce n'est pas un acte antichrétien selon leurs dires, eux m'ont bien dit que c'étaient des bêtises de jeunes", a affirmé le curé de la paroisse, Joseph Decuick. Mais il a lui aussi déploré de fréquentes dégradations d'églises et que "dans les médias on parle d'autres profanations (...) on parle d'antisémitisme, de l'islamophobie", mais "ce problème grave en France, on n'en parle pas".

La semaine dernière, des dégradations ont visé cinq églises catholiques dans l'Hexagone. En 2017, le ministère de l'Intérieur a dénombré 978 atteintes aux édifices religieux et aux sépultures, dont 878 contre des lieux chrétiens.