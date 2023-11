Laurence Ferrari et vous - Israël-Hamas : «Nous aurions tant aimé qu'un hommage soit rendu aux 40 Français morts», regrette le Crif

Malgré la libération des premiers otages français lundi soir, la France a payé un lourd tribut dans l'attaque meurtrière commise par le Hamas en Israël, le 7 octobre dernier. D'après un dernier bilan des autorités, 40 Français sont morts dans cet assaut, d'autres sont pris en otage par le mouvement terroriste ou sont considérés comme disparus. Sur Europe 1 mardi, le vice-président du Crif Gil Taieb a réagi, en regrettant l'absence d'hommage national.

"La diplomatie a agi dès le premier jour (des attaques), mais on aurait aimé avoir parfois des réactions plus fortes et plus importantes. Par exemple, nous aurions tant aimé qu'un hommage soit rendu aux 40 Français morts", a réagi Gil Taieb au micro de Laurence Ferrari.