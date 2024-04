JO-2024 de Paris : le forfait de transports pour la période des Jeux disponible à la vente

Le passe Paris 2024 doit permettre aux visiteurs d'emprunter les transports pour se rendre sur les sites de compétition des Jeux olympiques et paralympiques et sera disponible du 20 juillet au 8 septembre. Il coûtera 16 euros par jour, avec un tarif dégressif en fonction du nombre de journées. Pour sept jours, il en coûtera ainsi 70 euros pour pouvoir se déplacer de façon illimitée partout en Ile-de-France, y compris vers les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Le prix des transports pendant les Jeux a fait l'objet d'une polémique lors de leur dévoilement fin novembre en raison de ses tarifs jugés prohibitifs. Le prix du ticket à l'unité va quasiment doubler entre le 20 juillet et le 8 septembre, passant de 2,10 à 4 euros.

Les tarifs réservés aux franciliens inchangés lors des JO

Les tarifs des passes Navigo et Imagin'R, réservés aux habitants de la région, resteront eux inchangés. IDFM recommande aux Franciliens d'acheter des tickets en avance pour éviter les hausses de tarif ou d'adopter le passe Liberté + qui permet de payer à l'usage, au prix de 1,73 euro le ticket dans Paris intra-muros.

Fin mars, la présidente d'IDFM Valérie Pécresse était revenue sur cette tarification controversée, affirmant que le prix du ticket à l'unité avait été fixé à 4 euros "pour que personne n'en achète" et éviter ainsi les "embolies aux guichets".

Dans le dossier de candidature de Paris pour l'organisation des Jeux olympiques de 2024, il était prévu que les transports en commun soient gratuits pour les spectateurs.