L'anecdote caucasse de Christian Constant sur Yves Camdeborde

Christian Constant est sur le départ. Il va donner les clefs de son dernier restaurant rue Saint-Dominique dans le 7e arrondissement de Paris à Cyril Lignac. Un adieu au monde de la gastronomie que Laurent Mariotte et Yves Camdeborde ont voulu saluer en recevant le chef étoilé dans l'émission La Table des bons vivants. L'occasion pour les deux acolytes de se rappeler le bon vieux temps. Notamment la fois où Yves Camdeborde a servi des cuisses de grenouilles crues...

Œufs brouillés et cuisses de grenouilles

"Il y avait Jean-Luc Petitrenaud qui faisait une émission en direct et ce dernier m'appelle en me demandant de lui ramener un plat" explique Christian Constant. "On n'avait même pas dix minutes pour réaliser le plat, du coup Éric Frechon se lance dans des œufs brouillés et Yves s'occupe des cuisses de grenouilles mais il a à peine le temps de les faire revenir que l'on doit partir." Une précipitation qui a coûté cher au jeune chef puisqu'à peine arrivé, les plats sont embarqués au studio...

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

"Et là, c'est le drame, je n'ai pas le temps de dire que les cuisses ne sont pas totalement cuites et du coup les invités ont dégusté un plat pas cuit, voir cru", se rappelle en rigolant Yves Camdeborde. "Heureusement, il y a plus de peur que de mal car les invités se sont prêtés au jeu et ont fait comme si rien n'était."