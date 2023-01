Lait infantile : rappel d'un lot de la marque Laboratoire Gallia pour bébés prématurés

Un lot de lait en poudre de la marque Laboratoire Gallia pour nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance ne doit plus être consommé, ont prévenu samedi les autorités sanitaires, signalant un "risque d'infection", peut-on lire sur le site RappelConso. "Par mesure de précaution et dans l'attente des résultats d'investigations menées par les autorités sanitaires dans deux établissements de santé à la Réunion et à Mayotte", ce produit fait l'objet d'un "rappel pour suspicion de contamination bactériologique", selon le site gouvernemental des alertes de produits dangereux.

"Consulter un médecin par précaution"

Il s'agit des boîtes de lait en poudre de 400 grammes "Pré-Gallia Bébé Expert", dont le numéro de lot est le 2023.07.13, et commercialisées depuis le 2 février 2022. Les autorités sanitaires invitent les parents à rapporter le produit au point de vente et à contacter le service consommateurs. "Les parents dont les enfants auraient consommé ce lot du produit (...) et qui présenteraient des symptômes, sont invités à consulter leur médecin par précaution", demandent encore les autorités sanitaires. "Aucune autre référence de lait infantile (poudre ou liquide) de la marque Laboratoire Gallia et Blédina n'est concernée par ce rappel", précisent-elles.