L'Académie française tire la sonnette d'alarme sur l'usage du «franglais»

Il y a les "french days" dans certains magasins, Air France et sa "Sky Team" ou encore Renault et son système "easy drive"... le franglais continue sa progression en France. Un mélange des deux langues qui inquiète l'Académie française. Dans un rapport publié mardi, les Immortels redoutent une fracture sociale et générationnelle.

Selon un sondage du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc), 47% des Français seraient agacés par les slogans composés de mots anglais. Après s'être attaquée à la traduction en anglais de la carte nationale d'identité, l'Académie française alerte sur un "danger culturel" selon l'expression de l'académicien Daniel Rondeau : "Tout est lié : notre littérature, notre culture, notre histoire. La langue française allie à la fois le goût des mots et le choix de la liberté. Il ne faut pas abandonner ce combat, parce que ce serait renoncer à une part essentielle de nous-même", explique-t-il.

Le rapport de l'Académie pointe également une déstructuration de la grammaire et une perte de repères. Dans le Figaro, Hélène Carrère d'Encausse, la secrétaire perpétuelle de l'Académie s'inquiète de l'afflux massif de "chimères linguistiques". Des mots ni anglais, ni français, qui porteraient atteinte à l'avenir de notre langue.