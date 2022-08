Pourquoi l'A1 est-elle fermée pendant trois jours ?

Deux ans avant les JO de Paris 2024, les travaux de préparation continuent. Une opération de grande envergure a commencé lundi : la pose de la passerelle reliant le Centre aquatique olympique au Stade de France, à Saint-Denis. Conséquence du chantier : l'autoroute A1 est fermée depuis lundi 22h jusqu'au jeudi 11 août à 14h. Il sera impossible de circuler dans les deux sens de circulation sur la portion comprise entre Porte de la Chapelle et le barreau de liaison des autoroutes A1 et A86.

️ L'Autoroute A1 et l'avenue du Président Wilson à Saint-Denis seront fermées du lundi 8 aout 22h au jeudi 11 aout 4h en raison de la pose de la passerelle entre le Centre Aquatique Olympique et @StadeFrance .

Une passerelle qui facilitera la vie des piétons et des cyclistes

Cette initiative est bienvenue pour Isabelle, qui perd chaque jour du temps et de l'énergie pour se rendre au travail. "Je trouve que c'est une très bonne idée. Et c'est vrai que même pour les riverains, même à vélo, on pourra venir directement et ne plus avoir à repasser le long du canal", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

La passerelle qui facilitera la vie des piétons comme des cyclistes. Ils passeront désormais au dessus de l'autoroute la plus fréquentée d'Europe. Tout un symbole pour Jean-Michel Genestier, conseiller logistique pour la métropole du Grand Paris.

"Au-delà des Jeux olympiques et de ce lien très fort entre les jeux terrestres et les jeux nautiques, c'est la relation dans une ville entre des habitants d'un quartier, d'un autre quartier. C'est aussi ça l'héritage durable des Jeux olympiques", confie-t-il.

Mais certains riverains, comme Gemma, restent malgré tout sceptiques. "Il y a eu beaucoup de projets qui ont été annulés. Donc là, moi, personnellement, j'attends. Après les Jeux olympiques, est-ce qu'ils vont tenir promesse ou c'est juste du blabla ?", s'interroge-t-elle sur Europe 1.

Un projet à 20 millions d'euros qui devrait être équipé d'un système d'éclairage, de vidéosurveillance et d'une rampe d'ici à 2024.