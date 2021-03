La voiture du "Gendarme de Saint-Tropez" vendue sur le Bon coin

"C'était le top à l'époque !", lance Stéphane Cerqueira, vendeur d'une voiture un peu particulière. Et pour cause, il s'agit du cabriolet Oldsmobile utilisé par Louis de Funès dans Le gendarme de St Tropez. Une magnifique automobile blanche, décapotable, tout en chrome, pilotée par Michel Galabru et dans laquelle les gendarmes défilent à la fin du film. Cet objet de collection est restée en vente durant une semaine sur le site le Bon Coin.

Une voiture désormais bleu ciel

"C'est une voiture qui est immensément rare", avance Stéphane Cerqueira devant le coupé cabriolet Oldsmobile 1963 dans son garage AMG Sport de Grigny, en banlieue de Lyon. C'est lui qui a remise à neuve cette magnifique américaine, maintenant couleur bleu ciel.

© Jean Luc Boujon/Europe 1

"Il y a un monobloc en aluminium et toutes celles qui sont sorties aujourd'hui ont un monobloc en fonte : c'était deux fois plus cher de faire un bloc en alu", explique ce spécialiste des voitures de collection. "Capote électrique, moteur V8, 187 chevaux. La voiture est très belle", ajoute-t-il. Son prix : 28.000 euros.

"C'est une partie de mon enfance !"

L'annonce est restée une semaine sur le Bon Coin. Mais le bolide a été acheté lundi par un passionné, originaire de St Malo. "Quand j'ai vu l'annonce pour la voiture, j'ai craqué ... le gendarme de Saint-Tropez... C'est une partie de mon enfance !", avoue-t-il.

Et cet acheteur compte bien ramener la voiture sur les routes du Gendarme. "Je vais rouler avec sur les routes bretonnes et de France parce que je compte bien retourner à Saint-Tropez avec", assure-t-il.

Avant cela, il viendra la chercher la semaine prochaine dans le garage de Grigny, où il pourra aussi admirer toute la collection du propriétaire, notamment une des CX Prestige Turbo 2 de Jacques Chirac.