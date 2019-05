Une vidéo lève le voile sur la soirée polémique de Carlos Ghosn au château de Versailles

VIDÉO

Vertugadins, corsets, perruques blanches et chandeliers… La soirée présidée le 9 mars 2014 au château de Versailles par Carlos Ghosn, ancien dirigeant de Renault-Nissan, avait tout pour ressusciter les fastes du "Grand Siècle". Une vidéo souvenir, enregistrée lors de cet événement, a été publiée jeudi par L’Obs et L’Express. Alors que Carlos Ghosn est toujours en pleine tourmente judiciaire, notamment pour une affaire de dissimulation de revenus, l'organisation de cet événement mondain nourrit la polémique. Financé par Renault-Nissan pour plus de 600.000 euros, officiellement pour marquer l’anniversaire du rapprochement des deux constructeurs, il s’est tenu le soir même des 60 ans du dirigeant.

Sur ces images, qu’accompagne la musique de Jean-Baptiste Lully, on peut voir le patron de l’alliance Renault-Nissan, tel un monarque en son domaine, accueillir dans le plus grand palais du monde quelque 160 invités, parmi lesquels se mêlent de nombreux personnages costumés à la mode des 17e et 18e siècles.

Les hôtes gravissent l’escalier Gabriel, déambulent dans le salon d’Hercule, à travers les Grands Appartements ou encore dans la galerie des Glaces, avant de se retrouver autour d’une gigantesque tablée dans la galerie des Batailles, pour un dîner manifestement préparé par le chef Alain Ducasse. Parmi les personnalités aperçues : Cherie Blair, l’épouse de Tony Blair, Jeff Bezos, le patron d’Amazon, ou encore l’acteur François Cluzet. Clou de la soirée : un feu d’artifice tiré depuis les parterres de broderies qui ceignent le château.

Une soirée d'anniversaire aux frais de Renault-Nissan ?

Cette vidéo, mise en ligne sur Youtube, n’était accessible qu’avec une adresse URL particulière. Surtout, elle lève le voile sur un événement qui interroge. Officiellement, il s’agissait de célébrer les 15 ans de l’alliance Renault-Nissan, mais la date, le 9 mars, correspond également aux soixantième anniversaire de Carlos Ghosn. D’autant, comme le relève L’Express, que la plupart des invités présents ne semblent guère avoir de lien avec le groupe, hormis deux personnes. En revanche, toute la famille du chef d'entreprise libano-brésilo-français était présente. Coût total de l’événement : 634.000 euros, déboursés par RNBV… une filiale de Renault-Nissan.

La vidéo aurait été transmise à la justice française, qui a déjà ouvert une enquête préliminaire sur les conditions d’organisation, en octobre 2016, du mariage de Carlos et Carole Ghosn. Une célébration qui s’était tenue à…Versailles.

Les splendeurs versaillaises, dont l’ex-PDG semble friand, ont dû lui paraître bien lointaines durant les quatre mois qu’il a passé en prison après son arrestation à Tokyo, en novembre 2018, sur des soupçons d’abus de biens sociaux. De nouveau placé en détention le 4 avril, pour abus de confiance aggravé, Carlos Ghosn a été libéré sous caution le 25 avril. Assigné à résidence, il ne peut pas quitter le Japon et doit formuler une demande à la justice avant d’entrer en contact avec sa femme.