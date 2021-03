La véritable recette du bœuf bourguignon de chez Bouillon Pigalle

Combien de fois avez-vous loupé LA blague de la soirée parce que vous étiez bien trop occupé en cuisine à saisir la viande du plat principal ? Beaucoup trop. La solution ? Les plats mijotés. Souvent longs à la cuisson, ils permettent de profiter de nos invités pendant sans avoir à courir à droite ou à gauche. Pour les plus organisés d'entre nous, ils peuvent même se préparer tranquillement la veille et mijoter une à deux heures le lendemain. Pour les autres, la préparation peut se faire quelques heures avant l'arrivée de vos convives. Tranquillité assurée. Pour cela, Laurent Mariotte nous donne la recette du bœuf bourguignon du restaurant Bouillon Pigalle dans l'émission La Table des bons vivants.

Accord met-vin

On ne dit pas non à un bon petit plat mijoté accompagné d'un bon vin pour refaire le monde en toute convivialité avec nos proches. Avec modération, bien sûr. Pour accompagner la recette du bœuf bourguignon aux coquillettes du restaurant Bouillon Pigalle, Olivier Poels conseille en toute logique un vin rouge de Bourgogne. "Il y a deux possibilités, soit on boit le même vin que celui utilisé pour réaliser le plat", explique Olivier Poels. "Soit on change, et dans ce cas, je conseille de partir sur un vin modeste du Nord de la Bourgogne, Un Irancy." Il ne vous reste plus qu'à savourer.