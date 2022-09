La soupe au pistou de Laurent Mariotte

La Table des bons vivants fait sa rentrée ! Pour cette première de la saison, Laurent Mariotte vous propose sa recette de soupe au pistou, simple et économique : elle revient à environ 1,50€ euros par personne. Vous pourrez retrouver ce plat dans son livre Mieux Manger sans se ruiner, 150 recettes faciles et abordables, aux éditions Solar.

SOUPE AU PISTOU de Laurent Mariotte

Pour 6 pers. Préparation : 30 minCuisson : 50 min

300 g de haricots verts plats350 g de haricots coco frais350 de haricots coco tigrés3 pommes de terre lavées et pelées2 tomates2 courgettes200 g de petits pâtes1 bouquet de basilic3 gousses d’ail frais2 l d’eau

Versez les haricots coco écossés dans une grande marmite remplie d’eau froide et portez à ébullition. À partir de l'ébullition, comptez 20 minutes de cuisson.Ajoutez les pommes de terre et les courgettes entières aux cocos.Ajoutez les tomates coupées en quatre à la soupe. Salez et laissez cuire 20 minutes. Ajoutez les haricots plats en biseaux ainsi que les pâtes. Poursuivez la cuisson 10 minutes.

Réalisez le pistou au pilon : écrasez les gousses d’ail, le basilic et l’huile d’olive. Sortez les légumes entiers de la soupe à l'aide d’une écumoire et écrasez-les au pilon. Versez le ¾ du pistou dans une soupière, ajoutez la soupe, mélangez. Au moment de servir, versez le reste du pistou dessus.

A la place: Si vous n’avez pas de mortier faites le pistou au robot en mode pulsion pour avoir de la matière.