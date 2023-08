La SNCF signe le retour de la conciergerie dans ses gares, ou plutôt, à côté

La consigne va-t-elle faire son retour dans les gares de France ? Ces dernières années, elles avaient peu à peu disparu, car trop coûteuses et puis peu compatibles avec les nouvelles normes de sécurité comme Vigipirate. Ce service n'est plus disponible que dans 13 gares dans l'Hexagone. Mais la SNCF vient de signer un partenariat avec une start-up française et le service va à nouveau être proposé d'une manière un peu différente.

Ainsi, les consignes de bagages ne seront plus dans les gares, mais à leurs abords. Et désormais, c'est la start-up Nannybag qui en aura la charge. L'entreprise, qui compte déjà plus de 500.000 utilisateurs, a noué cette semaine un partenariat avec la SNCF et va commencer en s'implantant autour d'une trentaine de gares.

Une manière d'être moins encombré

"Les voyageurs ont besoin de ce service avant d'arriver dans leur hôtel ou de leur appartement, ou avant d'en partir, mais aussi avant de prendre leur train ou leur avion. L'idée, c'est de pouvoir se géolocaliser et trouver un commerce partenaire, qui va pouvoir garder ses valises", explique Matthieu Ballester, cofondateur de l'application.

"En moyenne, par réservation, les voyageurs y déposent entre deux et trois valises pour une durée qui varie de 6 à 8 heures", poursuit-il. L'entreprise facture 6 euros par bagage déposé, la moitié allant aux commerçants partenaires, qui peut être un hôtel, tout comme un commerce de proximité.

Un service qui disparaissait depuis la fin des années 90

Grégoire, ingénieur normand de 24 ans, se verrait bien utiliser ces services lors de ses déplacements en train. "Je prends régulièrement des trains dans les gares parisiennes. Et j'ai été régulièrement confronté à des problèmes de bagages très lourds. Donc oui, l'idée me séduit beaucoup", assure le jeune homme.

La demande grandissante pour ce service a fini par convaincre la compagnie ferroviaire de l'importance des consignes, grandes absentes de la plupart des gares depuis la fin des années 90.